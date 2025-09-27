Papa Leone, re Carlo e Camilla in visita di Stato in Vaticano a ottobre

Buckingham Palace ha confermato ufficialmente che il re Carlo e la regina Camilla compiranno una visita di Stato in Vaticano a fine ottobre e incontreranno Papa Leone XIV. L'annuncio fa seguito a recenti anticipazioni di stampa. La visita mira a sottolineare "l'impegno ecumenico della Chiesa d'Inghilterra e della Chiesa Cattolica", per riflettere in occasione del Giubileo 2025 sul "cammino comune di pellegrini di speranza". Carlo e Camilla avrebbero dovuto compiere una visita di Stato presso la Santa Sede in contemporanea con quella svolta in Italia ad aprile, a Roma e Ravenna, ma le condizioni di salute di Papa Francesco imposero alla fine di cancellarla e rinviarla.