Papa Francesco: "Serve buona politica, basta scandali e corruzione"

"Oggi la politica non gode di buona fama: corruzione, scandali, lontana dalla vita quotidiana delle persone". Lo dice Papa Francesco nell'intenzione di preghiera per il mese di agosto." Possiamo progredire verso la fraternità universale senza una buona politica? No", sottolinea il Pontefice in un filmato in lingua spagnola. "Preghiamo - aggiunge - perché i leader politici siano al servizio della propria gente, lavorando per lo sviluppo umano integrale, lavorando per il bene comune, prendendosi cura di chi ha perso il lavoro e privilegiando i più poveri".