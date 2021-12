Papa Francesco oggi tra i rifugiati a Lesbo, poi messa ad Atene

afp-youtube

Nella penultima giornata del suo viaggio a Cipro e in Grecia, Papa Francesco incontra i rifugiati fermi nell'isola di Lesbo, da lui già visitata il 16 aprile 2016. Il Pontefice si recherà nel "Reception and Identification Centre", a Mavrovouni, l'area attrezzata per l'accoglienza dei rifugiati a Mytilene, capoluogo dell'isola. Sostituisce il centro di accoglienza e identificazione Mória Refugee Camp. Poi messa ad Atene.