Papa Francesco: invio di armi in Ucraina? Difendersi è lecito

L'invio di armi in Ucraina "è una decisione politica, che può essere morale, cioè moralmente accettata, se si fa con le condizioni di moralità".

Lo ha detto Papa Francesco spiegando che però "può essere immorale se viene fatta con l'intenzione di provocare più guerra, o di vendere le armi o scartare quelle che a me non servono più. La motivazione è quella che in gran parte qualifica la moralità di questo atto. Difendersi è non solo lecito, è anche un'espressione di amore alla patria".