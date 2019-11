Papa Francesco, conclusa visita in Giappone: in partenza verso Italia

E' terminata la visita di Papa Francesco in Giappone. Il pontefice è a bordo dell'aereo che a breve lascerà l'aeroporto internazionale di Tokyo diretto a Roma. Attesa la consueta conferenza stampa con i giornalisti a conclusione del viaggio in Asia, la cui prima tappa è stata in Thailandia. L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto intorno alle 17:15 ora italiana.