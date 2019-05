IN VISITA A BUCAREST 31 maggio 2019 19:30 Papa Francesco agli ortodossi di Romania: "Dilaga la paura fomentata ad arte, non cedere alla cultura dellʼodio" Lʼintervento del Pontefice al Sinodo Permanente della Chiesa Ortodossa Romena a Bucarest

"Dello sviluppo tecnologico e del benessere economico hanno beneficiato in molti, ma i più sono rimasti esclusi mentre una globalizzazione omologante ha contribuito a sradicare i valori dei popoli". Lo ha detto Papa Francesco in visita a Bucarest, in Romania. Per questo, secondo il Pontefice, bisogna non cedere alla cultura dell'odio che, fomentata ad arte, corrode "il vivere comune sempre più inquinato da un senso dilagante di paura".

Francesco ripete il grido "Unitate" di Wojtjla"Beatitudine, caro Fratello, vent'anni fa l'incontro tra i nostri predecessori fu un dono pasquale, un evento che contribuì non solo alla rifioritura delle relazioni tra ortodossi e cattolici in Romania, ma anche al dialogo tra cattolici e ortodossi in generale". Così papa Francesco al Sinodo Permanente della Chiesa Ortodossa Romena a Bucarest, ricordando il viaggio di Giovanni Paolo II in Romania nel 1999.



"Quel viaggio, che per la prima volta un vescovo di Roma dedicava a un Paese a maggioranza ortodossa, aprì la via ad altri eventi simili. Vorrei rivolgere un pensiero di grata memoria al Patriarca Teoctist. Come non ricordare il grido spontaneo 'Unitate, unitate!', che si levò qui a Bucarest in quei giorni? Fu un annuncio di speranza sorto dal Popolo di Dio, una profezia che ha inaugurato un tempo nuovo: il tempo di camminare insieme nella riscoperta e nel risveglio della fraternità che già ci unisce".