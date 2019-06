Papa: "Faccio mea culpa per le discriminazioni subite dai rom"

Papa Francesco , incontrando la comunità rom di Blaj (Romania), ha fatto " mea culpa per le discriminazioni , segregazioni e maltrattamenti" nei confronti dei nomadi. Il Pontefice ha confessato di portare nel cuore "un peso" e ha aggiunto che "la storia ci dice che anche i cristiani, anche i cattolici, non sono estranei a tanto male. Chiedo perdono per quando vi abbiamo discriminato , maltrattato o guardato in maniera sbagliata".

Il Papa ha quindi chiesto perdono ai rom per tutte le volte in cui "non siamo stati capaci di riconoscervi, apprezzarvi e difendervi nella vostra peculiarità. A Caino non importa il fratello. È nell'indifferenza che si alimentano pregiudizi e si fomentano rancori. Quante volte giudichiamo in modo avventato, con parole che feriscono, con atteggiamenti che seminano odio e creano distanze! Quando qualcuno viene lasciato indietro - ha detto ancora Papa Francesco -, la famiglia umana non cammina".