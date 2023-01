Il Papa: bisogna procedere a un disarmo integrale nel mondo

Per il Papa, nel mondo bisogna "procedere a un disarmo integrale" che scardini la logica fondata "sull'equilibrio delle forze".

Papa Francesco lo ha chiesto parlando ad ambasciatori e rappresentanti dei Paesi accreditati presso la Santa Sede, ricevuti in Vaticano. "Tutti i conflitti - ha detto il Pontefice - pongono in rilievo le conseguenze letali di un continuo ricorso alla produzione di nuovi e sempre più sofisticati armamenti". Bisogna invece "procedere sulla via di un disarmo integrale, poiché nessuna pace è possibile laddove dilagano strumenti di morte".