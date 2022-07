Papa: Chiesa guarisca, no a difesa istituzione contro verità

"Ora tutti noi, come Chiesa, abbiamo bisogno di guarigione: di essere risanati dalla tentazione di chiuderci in noi stessi, di scegliere la difesa dell'istituzione anziché la ricerca della verità, di preferire il potere mondano al servizio evangelico".

Lo ha detto Papa Francesco durante la Liturgia della Parola durante il pellegrinaggio al Lac Ste. Anne, luogo sacro per gli indigeni in Canda. "Aiutiamoci, cari fratelli e sorelle, a dare il nostro contributo per edificare con l'aiuto di Dio una Chiesa madre come a Lui piace: capace di abbracciare ogni figlio e figlia; aperta a tutti e che parli a ciascuno; che non vada contro qualcuno, ma incontro a chiunque", ha aggiunto.