Papa agli iracheni: "Chiederò a Dio perdono e pace dopo anni di guerra"

Ansa

"Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite". Lo afferma Papa Francesco, in un videomessaggio al popolo iracheno, alla vigilia della sua partenza per Baghdad. Il Santo Padre incontrerà le autorità civili, cristiane e musulmane e a Nassiriya parteciperà a un confronto inter-religioso.