Papa: "A dicembre andrò in Grecia e a Cipro, nel 2022 in Oceania"

Papa Francesco si recherà in Grecia e a Cipro il primo fine settimana di dicembre e nel 2022 andrà in Oceania, per quella che sarebbe la prima visita di un Pontefice nel continente. Lo ha annunciato lo stesso Bergoglio all'agenzia stampa argentina Telam. Secondo i Vaticano, il viaggio in Grecia potrebbe includere una visita al campo profughi dell'isola di Lesbo.