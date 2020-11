Panetta (ex Cia): "Con Biden rapporto Usa-Italia ancora più stretto"

"Biden è il presidente più esperto che abbiamo eletto da almeno una generazione, conosce molto bene le questioni internazionli, conosce i leader di tutto il mondo. Con lui il rapporto Usa-Italia sarà ancora più stretto". Lo ha detto Leon Panetta, ex direttore Cia, ed ex ministro della Difesa, sotto la presidenza Obama. Sul ruolo del nostro Paese, rassicura: "Troppo spesso diamo l'Italia per scontata. E' sempre stata una dei nostri migliori partner, sia per l'intelligence che per la sicurezza. Abbiamo apprezzato lo sforzo quando ha combattuto con noi in Afghanistan e altrove".