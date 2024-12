Panama-Usa: presidente Mulino a Trump: "Il canale di Panama appartiene a noi"

Il presidente di Panama, Josè Raul Mulino, ha replicato duramente al presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, che ieri aveva menzionato la possibilità per gli Usa di riappropriarsi del Canale di Panama in risposta alle tariffe di transito eccessive imposte dal Paese dell'America centrale. "Come presidente, voglio chiarire che ogni metro quadrato del Canale di Panama e della sua zona adiacente appartiene a Panama, e continuerà a farlo", ha dichiarato Mulino in un videomessaggio.