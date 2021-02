Palestina, accordo tra Fatah e Hamas su regole per elezioni

ansa

Le fazioni palestinesi di Fatah e Hamas, che controllano la Cisgiordania e Gaza, hanno reso noto di aver concordato i "meccanismi" per le prossime elezioni nei Territori. L'accordo raggiunto al Cairo prevede l'istituzione di un "tribunale elettorale" (l'entità giuridica che dovrebbe convalidare i risultati in caso di controversie) ed un impegno per consentire libere campagne elettorali e votazioni.