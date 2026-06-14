Palestina, Abu Mazen annuncia il ritorno al voto: elezioni presidenziali previste nel 2027

Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Abu Mazen, ha annunciato che le prossime elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. La decisione è contenuta in un decreto presidenziale diffuso dall'agenzia ufficiale Wafa. Nel provvedimento non viene indicato il giorno esatto delle consultazioni, ma soltanto l'anno in cui i cittadini saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente dell'Anp. Il calendario elettorale prevede anche un altro importante appuntamento istituzionale. Le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese, il parlamento dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, si svolgeranno infatti nel novembre di quest'anno.