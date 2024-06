Pakistan, talebani annunciano 3 giorni di cessate il fuoco

Il gruppo Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp) ha annunciato un cessate il fuoco di tre giorni in occasione dell'Eid-ul-Azha, la Festa dei sacrifici. Secondo un comunicato ufficiale, il mufti capo del Ttp, Abu Mansoor Asim, ha dichiarato che la tregua durerà dal 17 al 19 giugno. Inoltre, ha annunciato una riduzione di due mesi delle condanne dei prigionieri detenuti dai talebani. Domenica l'Eid-ul-Azha viene celebrato in Arabia Saudita e in altri Paesi del Golfo, mentre i musulmani pakistani celebreranno la festa lunedì.