Pakistan, scontro tra treni: almeno 10 morti e 64 feriti

Dieci persone sono morte e 64 sono rimaste ferite in uno scontro tra un treno passeggeri e uno merci nella città pakistana di Rahimyar Khan, nel sud del Paese. Il treno merci era fermo nella stazione ferroviaria quando quello passeggeri lo ha colpito in velocità. I feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche sono stati trasportati in diversi ospedali della zona. Alle operazioni di soccorso ha preso parte anche l'esercito.