Pakistan, scontri settari nel distretto di Kurram: almeno 16 morti

Almeno 16 persone, tra cui tre donne e due bambini, sono state uccise in nuovi scontri settari avvenuti nel nord-ovest del Pakistan. Lo hanno riferito le autorità locali citate dai media pachistani, secondo cui un convoglio di musulmani sunniti che stava viaggiando sotto la protezione di soldati paramilitari è stato attaccato nel distretto di Kurram. Nell'attacco hanno perso la vita 14 persone, tra cui 3 donne e 2 bambini, e altre sei sono rimaste ferite. In seguito la polizia di frontiera è intervenuta e ha ucciso due degli aggressori, identificati come militanti sciiti.