Pakistan, rischio esondazione per il lago Manchar: pericolo alluvione

Il più grande lago del Pakistan è sul punto di rompere gli argini dopo che i tentativi delle autorità di prosciugarlo in modo controllato sono falliti.

Lo afferma un alto funzionario locale, riferisce il Guardian online. In un estremo tentativo di evitare una catastrofe, domenica i funzionari hanno aperto una breccia nel lago Manchar, una mossa che potrebbe far sfollare fino a 100mila persone dalle loro abitazioni, ma che avrebbe anche salvato le aree da altre inondazioni. Tuttavia, il ministro dell'Irrigazione Jam Khan Shoro ha detto che i tentativi non hanno funzionato.