Pakistan, ex premier Imran Khan rilasciato su cauzione

In Pakistan l'ex premier e leader dell'opposizione Pti, Imran Khan, è stato rilasciato su cauzione.

Khan era stato preso in custodia martedì, durante il processo per corruzione che si tiene a Islamabad. Il politico sta affrontando un'inchiesta sul caso relativo a un accordo tra il suo ex governo e un magnate immobiliare, che avrebbe causato una perdita di 50 miliardi di rupie pachistane (intorno ai 16 milioni di euro) all'erario nazionale. La Corte Suprema aveva dichiarato illegale l'arresto e ne aveva ordinato l'immediato rilascio.