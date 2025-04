Pakistan, rapiti due operatori della campagna antipolio

Alcuni uomini armati hanno attaccato un veicolo in Pakistan e rapito due operatori che stavano tornando a casa dopo aver visitato una struttura sanitaria nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel nord-ovest del Paese. Lo riferisce la polizia. Il rapimento è avvenuto prima di una campagna nazionale contro la poliomielite che inizierà il 21 aprile per vaccinare 45 milioni di bambini. Al momento non è chiaro chi ci sia dietro ai rapimenti, ma le autorità hanno già accusato i militanti. Gli insorti sostengono che le campagne di vaccinazione siano una cospirazione occidentale per sterilizzare i bambini, nonostante le smentite del governo e dei medici.