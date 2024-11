Pakistan, nuovi scontri fra sunniti e sciiti: 37 morti

In diversi scontri tra gruppi armati sunniti e sciiti nel Pakistan nord-occidentale si sono registrati almeno 37 morti e 25 feriti. Le violenze si sono verificate a Kurram, un distretto della provincia di Khyber Pakhtunkhwa, e arrivano pochi giorni dopo che in un'imboscata sono morte 42 persone. I musulmani sciiti rappresentano circa il 15% dei 240 milioni di abitanti del Pakistan a maggioranza sunnita, che ha una storia di animosità settaria tra le due comunità. Sebbene i due gruppi convivano generalmente in modo pacifico, le tensioni permangono, soprattutto nel Kurram.