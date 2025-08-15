Pakistan, 23 morti e 35 dispersi per le piogge monsoniche

Almeno 23 persone sono morte, 8 sono rimaste ferite e altre 35 sono disperse dopo che forti piogge monsoniche hanno colpito il Khyber Pakhtunkhwa, provincia nord-occidentale del Pakistan. L'Autorità nazionale per la gestione dei disastri ha dichiarato che tra il 26 giugno e il 14 agosto gli incidenti legati ai monsoni hanno ucciso 313 persone e ne hanno ferite 740 in tutto il Pakistan. La provincia del Punjab è stata la più colpita, con 164 morti e 582 feriti, seguita da Khyber Pakhtunkhwa con 71 morti e 89 feriti. Il Sindh ha riportato 28 morti e 40 feriti, mentre le restanti vittime si sono registrate in altre parti del Paese.