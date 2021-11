Pakistan: intesa tra governo e partito estremisti sunniti

ansa

E' durato poco il semi-bando in Pakistan al partito estremista sunnita Tehreek-e-Labbaik Pakistan (Tlp) che dopo le violenze di fine ottobre, e una annunciata marcia sulla capitale Islamabad, era stato bollato dal governo come una organizzazione militante" e non più "come un partito religioso". L'esecutivo ha rimosso il gruppo dalla "lista nera".