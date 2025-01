In Pakistan due sorellastre sono state arrestate con l'accusa di aver ucciso il padre bruciandolo vivo come vendetta per aver violentato una di loro e tentato di fare lo stesso con l'altra. Lo rende noto la polizia. I fatti risalgono al primo gennaio: il padre è stato aggredito nella città di Gujranwala, e trasportato in ospedale dove è morto. Le ragazze hanno confessato l'aggressione raccontando di essersi messe d'accordo per trovare una "soluzione permanente".