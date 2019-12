Pakistan, docente condannato a morte per blasfemia 

Un docente della Bahauddin Zakariya University, in Pakistan, è stato condannato a morte per blasfemia. Lo riferisce la Bbc. Il 33enne Junaid Hafeez era stato arrestato a marzo 2013 e accusato di aver usato parole offensive nei confronti del profeta Maometto sui social media. Dopo anni passati in isolamento in carcere per l'uomo è stata emesse la condanna.