Pakistan, 22enne bruciata viva: aveva rifiutato di sposare suo cugino

Nella città di Lahore, una donna di 22 anni è stata bruciata viva dopo aver rifiutato di sposare suo cugino.

Alcuni mesi fa Kiran era stata promessa in matrimonio al cugino con a forza. Ma ha trovato il coraggio di rifiutare le nozze pochi giorni prima della cerimonia. Una scelta che ha provocato la reazione del fidanzato che insieme a suoi due amici, è entrato in casa di Kiran, l'ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco. La donna è stata portata in ospedale ma non è sopravvissuta all'aggressione. La polizia ha arrestato i tre uomini coinvolti nell'omicidio.