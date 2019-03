Pakistan, bomba su un treno nel Sudovest del Paese: almeno 3 morti

Almeno tre persone che si trovavano su un treno sono morte e altre sette sono rimaste ferite a causa di una bomba esplosa su uno dei vagoni nella provincia sudoccidentale pachistana del Baluchistan. Il treno, ha detto l'agente di polizia Abdullah Jamali, era in viaggio verso Quetta e l'esplosione ha danneggiato cinque vagoni. Le vittime sono due uomini e una donna e tra i feriti ci sono anche bambini. Per il momento l'attentato non è stato rivendicato.