Pakistan, bomba in un mercato all'aperto: almeno 7 morti

Almeno 7 persone sono rimaste uccise e 20 ferite a Quetta, in Pakistan, dall'esplosione di una bomba collocata in un mercato all'aperto. Il capo della polizia locale, Abdur Razzaq Cheema, ha spiegato che l'ordigno è stato fatto esplodere nei pressi un'area residenziale dove vivono musulmani della minoranza sciita. Per il momento nessuna sigla ha rivendicato l'attentato.