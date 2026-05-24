Pakistan, attentato kamikaze alla stazione: almeno 23 vittime

Pakistan, attentato su un treno militare: almeno 23 morti
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Un attentatore suicida ha fatto esplodere un veicolo carico di esplosivi vicino a una linea ferroviaria mentre un treno passeggeri attraversava domenica la città di Quetta, nel Pakistan sud-occidentale, uccidendo almeno 23 persone e ferendone oltre 70, hanno dichiarato le autorità. La forza dell’esplosione ha fatto ribaltare e incendiare due vagoni del treno, sprigionando un denso fumo nero nell’aria, secondo i video condivisi online. L’attacco è avvenuto in una zona normalmente presidiata dalle forze di sicurezza, causando gravi danni a diversi edifici vicini e distruggendo più di una dozzina di veicoli parcheggiati lungo la strada, secondo testimoni e immagini diffuse sui social media.
I medici degli ospedali locali hanno dichiarato di aver ricevuto i feriti, 20 dei quali in condizioni critiche. Tre funzionari della sicurezza hanno riferito all’Associated Press che i corpi delle vittime sono stati trasportati negli ospedali dopo l’attacco. I funzionari hanno parlato in forma anonima perché non autorizzati a rilasciare dichiarazioni ai media. Il gruppo fuorilegge Esercito di Liberazione del Belucistan (BLA), che chiede l’indipendenza dal governo centrale pakistano, ha rivendicato la responsabilità dell’attacco in un comunicato inviato ai giornalisti. Il gruppo militante ha dichiarato di aver preso di mira un treno che trasportava personale di sicurezza.
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Quetta è la capitale della provincia del Belucistan, colpita da anni da un’insurrezione. Questa regione ricca di petrolio e minerali è da tempo teatro di un conflitto a bassa intensità. Gli insorti hanno spesso preso di mira forze di sicurezza, strutture governative e civili sia nella provincia sia in altre parti del Paese. “Condanniamo fermamente il targeting di civili innocenti e siamo profondamente addolorati per la perdita di preziose vite umane. Gli elementi terroristici non meritano alcuna clemenza”, ha dichiarato Shahid Rind, portavoce del governo provinciale del Belucistan.