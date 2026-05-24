Pakistan, attentato kamikaze alla stazione: almeno 23 vittime

Quetta è la capitale della provincia del Belucistan, colpita da anni da un’insurrezione. Questa regione ricca di petrolio e minerali è da tempo teatro di un conflitto a bassa intensità. Gli insorti hanno spesso preso di mira forze di sicurezza, strutture governative e civili sia nella provincia sia in altre parti del Paese. “Condanniamo fermamente il targeting di civili innocenti e siamo profondamente addolorati per la perdita di preziose vite umane. Gli elementi terroristici non meritano alcuna clemenza”, ha dichiarato Shahid Rind, portavoce del governo provinciale del Belucistan.