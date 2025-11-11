Pakistan, autobomba esplode davanti a un tribunale: 12 morti e 21 feriti

Un grave attentato suicida ha colpito Islamabad, capitale del Pakistan, causando la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 21. L’esplosione si è verificata all’esterno di un tribunale, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Stando a quanto emerso, ad esplodere sarebbe stata un’automobile parcheggiata davanti all’edificio giudiziario. L’area è stata immediatamente isolata e sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso.