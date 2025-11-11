Logo Tgcom24
Pakistan, autobomba esplode davanti a un tribunale: 12 morti e 21 feriti

Evacuato il tribunale dopo l'esplosione e sospese le udienze

11 Nov 2025 - 10:31
© Ansa

© Ansa

Un grave attentato suicida ha colpito Islamabad, capitale del Pakistan, causando la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 21. L’esplosione si è verificata all’esterno di un tribunale, secondo quanto riportato dalle autorità locali. Stando a quanto emerso, ad esplodere sarebbe stata un’automobile parcheggiata davanti all’edificio giudiziario. L’area è stata immediatamente isolata e sul posto sono intervenute numerose squadre di soccorso.

Tra i feriti figurano anche civili e diversi avvocati che si trovavano all’esterno della struttura al momento dell’esplosione. L’intero edificio del tribunale è stato evacuato per motivi di sicurezza. Le udienze in corso sono state sospese e l’attività giudiziaria interrotta. 

