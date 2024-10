Venti operai sono stati uccisi in un attacco a una miniera di carbone nella provincia pakistana sudoccidentale del Baluchistan. Lo rende noto la polizia. "Circa 35-40 uomini pesantemente armati e in abiti civili hanno aperto il fuoco sui lavoratori della miniera per circa 30 minuti, prima di fuggire. Erano equipaggiati con lanciarazzi e granate", spiega il capo della polizia locale Asim Shafi