Pakistan, 4 musulmani condannati a morte per blasfemia

In Pakistan, un tribunale della città di Rawalpindi ha condannato a morte quattro persone, tutte musulmane, accusate di blasfemia per aver offeso figure sacre islamiche o il Corano su alcune piattaforme di social media. Il tribunale di primo grado ha inoltre imposto pene detentive e multe agli imputati. La corte li ha condannati a sette anni di prigione e ha imposto una multa separata di 100.000 rupie (360 dollari) ciascuno. Se non pagheranno, dovranno scontare altri 7 anni. Gli imputati hanno il diritto di presentare ricorso contro il verdetto e la pena capitale non sarà eseguita senza la conferma dell'Alta corte.