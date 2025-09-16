Pakistan, 31 terroristi uccisi in due operazioni dalle forze di sicurezza

Trentuno terroristi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza del Pakistan in due diverse operazioni nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Lo riferisce il Servizio interforze di pubbliche relazioni, definendo i militanti "appartenenti a un proxy indiano, Fitna al Khwarij". "Le forze di sicurezza del Pakistan sono determinate a sradicare dal Paese la minaccia del terrorismo sponsorizzato dall'India", si legge nella nota. L'accusa contro l'India è sistematica da quando l'India, a sua volta, ha attribuito l'attentato del 22 aprile a Pahalgam, nel Jammu e Kashmir indiano, al terrorismo pachistano.