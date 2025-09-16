Logo Tgcom24
Mondo
"sponsorizzati dall'India"

Pakistan, 31 terroristi uccisi in due operazioni dalle forze di sicurezza

16 Set 2025 - 01:19
© -afp

© -afp

Trentuno terroristi sono stati uccisi dalle forze di sicurezza del Pakistan in due diverse operazioni nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Lo riferisce il Servizio interforze di pubbliche relazioni, definendo i militanti "appartenenti a un proxy indiano, Fitna al Khwarij". "Le forze di sicurezza del Pakistan sono determinate a sradicare dal Paese la minaccia del terrorismo sponsorizzato dall'India", si legge nella nota. L'accusa contro l'India è sistematica da quando l'India, a sua volta, ha attribuito l'attentato del 22 aprile a Pahalgam, nel Jammu e Kashmir indiano, al terrorismo pachistano. 

pakistan

