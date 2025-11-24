Pakistan, attacco suicida contro le forze di sicurezza: vittime

Uomini armati, tra cui alcuni kamikaze, hanno preso di mira il quartier generale delle forze paramilitari a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. Secondo i media locali la sede della polizia federale è stata messa "sotto attacco": un attentatore suicida si sarebbe fatto esplodere all'ingresso principale, mentre un secondo sarebbe entrato all'interno del complesso. "Le forze dell'ordine, tra cui esercito e polizia, hanno isolato l'area e stanno gestendo la situazione con cautela, poiché sospettiamo che ci siano dei terroristi all'interno del quartier generale", ha spiegato un funzionario. La struttura colpita si trova in una zona molto frequentata, nelle vicinanze di un acquartieramento militare.