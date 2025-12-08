Oslo, 19enne spara con un fucile in un centro commerciale: arrestato

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dalla polizia norvegese dopo aver esploso un colpo di arma da fuoco all'interno dello Storo Storsenter, un ampio complesso commerciale situato a Oslo. Le autorità riferiscono che l'episodio non ha provocato feriti e che la struttura, evacuata in via precauzionale, è stata successivamente riaperta in condizioni di sicurezza. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, l'intervento è scattato in seguito alla telefonata del giovane che dichiarava di trovarsi nel centro con un'arma da fuoco. Proprio mentre gli agenti stavano raggiungendo l'edificio, numerose segnalazioni hanno riportato l'esplosione di un colpo. Gli operatori, giunti rapidamente, hanno individuato e bloccato il responsabile, recuperando anche il fucile da caccia con cui il 19enne ha sparato verso il soffitto dell'area comune al secondo piano.