al termine del forum di praga

Osce: "Serve azione urgente per clima che cambia"

14 Set 2025 - 00:51
"Un futuro resiliente in un clima che cambia non è solo un'opzione politica, ma un imperativo urgente per lo sviluppo sostenibile e la stabilità regionale". E' quanto è stato evidenziato a conclusione del Forum Osce sul clima che si è tenuto a Praga cui hanno partecipato oltre 200 tra rappresentanti degli Stati partecipanti all'Osce, della società civile, delle organizzazioni internazionali ed esperti in materia. Organizzato sotto la presidenza finlandese dell'Osce per il 2025, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri della Repubblica Ceca, l'incontro ha esaminato le possibili risposte alle sfide alla sicurezza derivanti dai cambiamenti climatici. 

clima
osce

