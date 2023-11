Uccise la fidanzata, Oscar Pistorius ottiene la libertà condizionata

La madre di Reeva Steenkamp ha criticato la decisione, sottolineando che il campione paralimpico sudafricano "non si è riabilitato". "La riabilitazione richiede che qualcuno si impegni onestamente, con la piena verità del suo crimine e delle sue conseguenze. Nessuno può affermare di avere rimorsi se non è in grado di affrontare pienamente la verità", ha affermato June Steenkamp in una dichiarazione rilasciata alla commissione per la libertà vigilata che ha esaminato la richiesta di Pistorius di uscire presto di prigione.