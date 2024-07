Ungheria, Orban lancia il gruppo dei patrioti Ue: Lega alla finestra

Osservata speciale è Marine Le Pen, impegnata al primo turno delle legislative in Francia, e già forte all'Eurocamera di 30 seggi (ora è in Identità e Democrazia). Orban l'aveva già chiamata in causa alla vigilia, invitando a osservare domenica a Parigi e Vienna per "due eventi decisivi" e capaci di portare entro fine anno, con anche le presidenziali negli Usa, i "patrioti" in "maggioranza in tutto il mondo occidentale". L'ex premier polacco Mateusz Morawiecki ha affermato recentemente che il partito sta valutando se restare o formare un nuovo gruppo, dando le probabilità "al 50%". Alla finestra anche i tedeschi di Alternative für Deutschland (15 seggi), espulsi prima delle europee da Identità e Democrazie su impulso di Le Pen, dopo le dichiarazioni naziste del leader Tino Chrupalla, e potenzialmente in rientro in ID se Rassemblement National passasse al gruppo di Orban. Tutte le alleanze andranno chiuse entro il 4 luglio, termine fissato dall'Eurocamera per la costituzione dei gruppi, in vista della plenaria dal 16 luglio.