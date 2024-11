Orban: "Per fermare l'immigrazione occorre ribellarsi ai giudici"

Secondo il premier ungherese, Viktor Orban, l'immigrazione "sta facendo crollare i pilastri del nostro sistema istituzionale. Tutti sono insoddisfatti della situazione attuale e tutti vogliono un cambiamento. Ho constatato che esiste un ostacolo all'intenzione di apportare cambiamenti nella sfera politica che dobbiamo abbattere. Si tratta del cosiddetto attivismo giudiziario". Il leader ha poi aggiunto: "Non credo che potremo fermare la migrazione se non ci ribelliamo alle decisioni giudiziarie e ai regolamenti attualmente in vigore".