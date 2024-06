Vertice Ue, Orban: "Con Meloni discusse prospettive della destra Ue" | Tajani ribadisce: "Sostegno a von der Leyen"

Gli fa eco il cancelliere tedesco Olaf Scholz che, arrivando al summit informale, chiarisce: "Ci riuniamo qui dopo le elezioni europee che hanno portato una maggioranza stabile di Ppe, socialdemocratici e liberali, e questo è la base per sostenere la presidenza della Commissione". Scholz aggiunge di essere convinto che sarà possibile trovare un accordo tra famiglie politiche e tra Paesi europei "nel più breve tempo possibile e avremo proposte su chi sarà il prossimo presidente della Commissione" come del Consiglio e chi l'Alto rappresentante. E ancora: "Viviamo in tempi difficili ed è importante sapere cosa succederà" in Europa.