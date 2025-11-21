Usa, termina il blitz della polizia di frontiera a Charlotte: superati i 250 arresti

La polizia di frontiera statunitense si prepara a lasciare Charlotte, in Carolina del Nord, dopo la conclusione di un intervento durato quasi una settimana. Secondo quanto riferito da funzionari federali e locali alla "Cnn", il responsabile dell'agenzia, Gregory Bovino, insieme a una parte del suo personale, potrebbe lasciare l'area già da oggi. Nel corso dell'operazione sono state fermate più di 250 persone. A confermare la fine delle attività è anche il capo della polizia della contea di Mecklenburg, Garry McFadden, che ha dichiarato di aver ricevuto comunicazioni dai funzionari federali sulla chiusura del dispositivo nella città. Nonostante la conclusione dell'intervento straordinario, le attività di verifica sull'immigrazione nella zona proseguiranno. Le autorità spiegano che lo scenario sarà simile a quanto già accaduto a Chicago dopo la partenza di Bovino e del suo gruppo di agenti.