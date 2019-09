Opera attribuita a Cimabue ritrovata in Francia e messa all'asta

Un'opera autentificata come un quadro del grande Cimabue (1240-1302) è stata ritrovata in Francia, in una casa di Compiègne, a nord di Parigi: lo ha annunciato il laboratorio di periti Turquin, esperto in arte antica. Il "Cristo deriso" è un'opera su legno di piccole dimensioni, 25,8 cm su 20,3 cm. Stimato fra 4 e 6 milioni di euro, sarà messo all'asta, a Senlis, il 27 ottobre.