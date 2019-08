Open Arms, Viminale: "La Spagna si faccia carico dei migranti"

Il Viminale rinnova alla Spagna la richiesta di farsi carico dei migranti sbarcati a Lampedusa dalla Open Arms. Il ministero dell'Interno chiede che la Commissione Ue, in accordo col governo di Madrid, che si era reso disponibile all'approdo della nave nei suoi porti e all'accoglienza, metta in atto i meccanismi per la redistribuzione degli immigrati. E' stato inoltre chiesto al presidente del Consiglio e alla Farnesina di condividere questa posizione.