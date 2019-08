Open Arms, Salvini: "A breve firmerò il mio no all'ingresso"

"Nelle prossime ore firmerò il mio 'No', perché complice dei trafficanti non voglio essere". Così Matteo Salvini replica a Open Arms, che ha annunciato di aver fatto rotta per Lampedusa forte di una sentenza del Tar che ha sospeso il divieto d'ingresso. Il ministro spiega quindi che "c'è un disegno per tornare indietro ed aprire i porti italiani, per trasformare il nostro paese nel campo profughi d'Europa. Ma io non torno indietro".