Onu, Xi: "La Cina non invaderà né prevaricherà mai gli altri Paesi"

ansa

La Cina "si è sempre sforzata di perseguire la pace, l'amicizia e l'armonia e non invaderà né prevaricherà mai gli altri, né cercherà l'egemonia". Lo ha detto il presidente Xi Jinping, in collegamento con l'assemblea generale dell'Onu. Il gigante asiatico "è da sempre un costruttore di pace mondiale, contribuisce allo sviluppo globale, è un difensore dell'ordine internazionale. La Cina è per il dialogo, ma nel rispetto reciproco".