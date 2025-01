Trenta milioni di persone, di cui oltre la metà bambini, hanno bisogno di aiuti in Sudan dopo 20 mesi di guerra devastante: lo hanno dichiarato le Nazioni Unite. L'Onu ha lanciato una richiesta di fondi da 4,2 miliardi di dollari, a beneficio di 20,9 milioni di persone in tutto il Paese su un totale di 30,4 milioni di persone bisognose, in quella che ha definito "una crisi umanitaria senza precedenti".