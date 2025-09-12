Onu: "In Sud Sudan 100mila sfollati a causa delle inondazioni"

Le gravi inondazioni che hanno colpito vaste zone del Sud Sudan hanno causato lo sfollamento di circa 100.000 persone nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati, avvertendo che il numero potrebbe quadruplicarsi entro la fine dell'anno. Il nuovo ciclo di inondazioni sta travolgendo il Paese proprio mentre il conflitto tra il presidente, Salva Kiir, e il vicepresidente, Riek Machar, minaccia una pace fragile, ha aggiunto l'Agenzia delle Nazioni Unite.