"Il numero può quadruplicarsi entro fine anno"

Onu: "In Sud Sudan 100mila sfollati a causa delle inondazioni"

12 Set 2025 - 23:42
© Movimento/Esercito di Liberazione del Sudan

Le gravi inondazioni che hanno colpito vaste zone del Sud Sudan hanno causato lo sfollamento di circa 100.000 persone nelle ultime settimane. Lo ha dichiarato l'Agenzia dell'Onu per i rifugiati, avvertendo che il numero potrebbe quadruplicarsi entro la fine dell'anno. Il nuovo ciclo di inondazioni sta travolgendo il Paese proprio mentre il conflitto tra il presidente, Salva Kiir, e il vicepresidente, Riek Machar, minaccia una pace fragile, ha aggiunto l'Agenzia delle Nazioni Unite. 

