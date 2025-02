Onu: "Servono sei miliardi di dollari per la crisi in Sudan"

In Sudan è in atto un'emergenza dalle "proporzioni scioccanti" e l'Onu ha chiesto 6 miliardi di dollari per aiutare le persone coinvolte nella guerra civile che oppone esercito e forze paramilitari dal 15 aprile 2023. L'obiettivo è dare assistenza a quasi 26 milioni di persone, come hanno spiegato in un appello congiunto l'ufficio dell'Onu per gli affari umanitari (Ocha) e l'agenzia dell'Onu per i rifugiati (Unhcr), sottolineando che il conflitto ha sfollato 12 milioni di persone, tra cui 3,5 milioni che hanno lasciato il Paese africano. Allo stesso tempo, quasi due terzi della popolazione sudanese necessita di assistenza urgente, con una carestia diffusa nella nazione.